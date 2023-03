Polícia Civil prende mulher suspeita de comandar organização criminosa em Natal

Mulher de 44 anos foi detida em Santos Reis, na Zona Leste da cidade. Ela tinha dois mandados de prisão em aberto. A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (3) uma mulher suspeita de comandar uma organização criminosa que atua em Natal.

A mulher de 44 anos foi detida no bairro Santos Reis, na Zona Leste da cidade. Ela é conhecida como “Patroa”.

Contra a suspeita, havia um mandado de prisão aberto por tráfico de drogas – por descumprimento de medidas estipuladas pelo Juízo de Execuções Penais – e um de prisão preventiva.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas, após investigações da Força-tarefa do Sistema Único de Segurança Pública do Rio Grande do Norte.

A mulher foi detida e encaminhada ao sistema prisional do Rio Grande do Norte, onde vai cumprir pena.

Polícia Civil viatura Rio Grande do Norte RN Central de Flagrantes Natal PC

Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi

Vídeos mais assistidos do g1 RN

pappa2200