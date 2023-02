Polícia Civil prende suspeito de ‘delivery’ de drogas com R$ 35 mil em dinheiro escondido em casa

Homem fazia entrega de entorpecentes diretamente na casa dos clientes, segundo investigação. Além do dinheiro, foram apreendidas porções de cocaína e maconha. Drogas e dinheiro apreendidos com suspeito de tráfico via delivery em Bauru (SP)

Um homem de 56 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil suspeito de fazer delivery de drogas em Bauru (SP) nesta segunda-feira (13) em posse de R$ 35 mil em dinheiro que estava escondido em sua residência.

A investigação apontou que os clientes pediam entorpecentes por telefone e o suspeito fazia a entrega diretamente na residência do comprador por um preço maior que o de costume.

Com o suspeito foram encontradas sete porções de cocaína e 65 porções de maconha. Os R$ 35 mil foram localizados dentro de uma meia escondida no interior de uma churrasqueira portátil.

Foi feito o indiciamento e o homem acabou levado à cadeia de Avaí (SP) até a realização de audiência de custódia esperada para terça-feira (14).

