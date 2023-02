Polícia Civil prende suspeito de matar e roubar idoso em Marília

Vítima, identificada como Tadao Tanikawa, de 77 anos, foi encontrada morta em uma estrada vicinal, com ferimentos na cabeça, boca e nuca. Irmã do idoso permaneceu toda a noite sobre um abacateiro e morreu 10 dias depois do crime. A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (7) um homem suspeito participar do latrocínio de um idoso. O crime foi registrado no dia 11 de janeiro, na Fazenda do Estado, em Marília (SP).

De acordo com a Delegacia de Investigações Criminais (DIG), os autores do roubo seguido de morte são dois irmãos que trabalhavam em um sítio colhendo frutas.

Na ocasião, a vítima, de 77 anos, foi encontrada morta em uma estrada vicinal, com ferimentos na cabeça, boca e nuca.

Segundo a Polícia Civil, o idoso teria entrado correndo na casa, já machucado, pedindo que a irmã, de 73 anos, se escondesse.

Yoshie Tanikawa, irmã da vítima, então, correu para os fundos do imóvel rural, onde permaneceu toda a noite sobre um abacateiro. Ela morreu 10 dias depois do crime, após ficar internada no Hospital Beneficente Unimar (HBU). A causa da morte não foi divulgada.

À época, exames preliminares realizados no local do crime apontaram que houve luta corporal na propriedade. Os ladrões teriam ido até o local para roubar o dinheiro que as vítimas teriam guardado.

Durante a ação, o idoso ainda conseguiu entrar no próprio veículo e tentou fugir a pé, mas o carro atolou na estrada de chão, próximo do local.

A vítima, então, desceu e, ainda segundo a polícia, tentou voltar para a chácara, mas caiu e morreu na estrada vicinal.

O suspeito de participar do latrocínio foi preso temporariamente em Guaimbê. O outro segue foragido.

