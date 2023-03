Polícia Civil prende suspeito de matar motociclista a tiros em Mossoró

Crime aconteceu no dia 7 de fevereiro. Ariel Dantas Lima, de 23 anos, passava de moto em uma rua no bairro Boa Vista quando foi atingido por disparos. Ariel Ribeiro Dantas tinha 23 anos e foi morto a tiros em Mossoró

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (6) um homem de 22 anos suspeito de ter matado a tiros Ariel Ribeiro Dantas, de 23 anos. O crime aconteceu no dia 7 de fevereiro em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte.

A investigação foi conduzida pela 10ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), de Mossoró.

Nesta segunda, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o suspeito e um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Dom Jaime Câmara.

Na casa, foram apreendidso um revólver de calibre 38 e munições de pistola 9 milímetros, além de cerca de 700 gramas de maconha.

Os policiais apreenderam ainda uma motocicleta da marca Honda, de modelo XRE, que pode ter sido utilizada na prática do homicídio. As roupas que a polícia acredita que foram utilizadas pelo suspeito no dia do crime também foram apreendidas.

Material apreendido na casa do suspeito, em Mossoró

“Colhemos alguns objetos que confirmam a nossa investigação”, disse o delegado responsável pelo caso, Caio Fábio, da DHPP.

Diante do encontrado na residência, o suspeito ambém foi autuado em flagrante.

“Também foi apreendido um revólver e drogas, e ele também foi autuado em flagrante pelo porte ilegal da arma de fogo e pela posse de drogas”, concluiu o delegado.

O crime

Ariel Ribeiro Dantas de Lima, 23 anos, foi assassinado a tiros na Rua Francisco Solon, no bairro Boa Vista, em Mossoró, no dia 7 de fevereiro deste ano.

Segundo a Polícia Militar, a vítima trafegava em uma motocicleta modelo XRE 190, quando um homem em outra motocicleta se aproximou e efetuou vários disparos em direção a Ariel.

A vítima – que estava acompanhado de uma mulher – perdeu o controle da motocicleta e caiu em via pública.

