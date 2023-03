Polícia Civil prende suspeitos de matar empresário asfixiado em Campinas, diz SSP

Cristiano Viana, de 45 anos, foi morto dentro do escritório, no Bosque, no dia 24 de fevereiro. Sócio da vítima relatou ameaças. Policia Civil prende dois suspeitos por assassinato de empresário em Campinas

A Polícia Civil de Campinas (SP) prendeu dois suspeitos do assassinato do empresário Cristiano Viana, de 45 anos, morto por asfixia após ter o escritório invadido por dois criminosos na manhã do dia 24 de fevereiro. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-SP) nesta segunda-feira (13).

Segundo a SSP, após a Justiça expedir os mandados de prisão temporária, policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da metrópole prenderam os suspeitos.

A Polícia Civil ainda tenta identificar o mandante do crime, completou a secretaria.

Responsável pelo caso, o delegado Rui Pegolo informou no dia do assassinato que nenhuma hipótese do crime, um homicídio mediante asfixia, poderia ser descartada.

Segundo o sócio, Cristiano Araújo Viana era lutador, praticava aulas de tiro e andava armado; ele vinha sofrendo ameaças

Ameaças

Um sócio de Cristiano Viana disse ao g1 que o empresário vinha sofrendo ameaças e andava armado, mas que no momento do crime estava desarmado. Ele afirmou que Cristiano teria recebido de três a quatro ameaças por conta de um relacionamento amoroso.

O delegado Rui Pegolo informou que, em um primeiro momento, “não foi identificada qualquer ameaça”.

O advogado Carlos Martins, tio da vitima, negou que o empresário fosse atirador, mas confirmou que ele tinha posse de arma. Ele confirmou que Cristiano não era advogado, como chegou a ser divulgado inicialmente, e disse saber que o sobrinho possuía um escritório de cobrança.

Cristiano era casado e pai de um filho adolescente.

O assassinato

Segundo a Polícia Militar (PM), dois criminosos chegaram de moto ao escritório na Rua Pedro Alvares Cabral, no bairro Bosque. A dupla teria aproveitado quando outras pessoas entraram e invadiu o imóvel.

Informações obtidas pelo g1 junto a Polícia Civil informam que a vítima foi asfixiada mediante estrangulamento, e depois os criminosos fugiram levando pertences das vítimas e das testemunhas.

Havia a informação inicial de que o empresário teria sido baleado. Segundo registro da Polícia Civil, durante o crime houve disparo de arma de fogo que atingiu o piso do primeiro cômodo do imóvel.

A primeira informação era de que a vítima seria advogado. “Só falaram em matar, perguntaram se deveriam matar mais alguém. Foi respondido que não, só o advogado”, informou a PM em entrevista ao EPTV 1.

O g1 buscou informações sobre o registro de Cristiano Viana junto ao Cadastro Nacional de Advogados, mas nada consta em seu nome. A OAB também confirmou que Cristiano não é advogado.

