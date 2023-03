Prisões ocorreram durante mandados em Platina (SP) e Assis (SP) na quinta-feira (30). Autuados pagaram fiança e vão responder em liberdade. Polícia Civil prende três por porte de arma de fogo e caça de animais sem autorização em Platina e Assis (SP)

Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu três homens por porte de arma de fogo e caça de animais sem autorização em Platina (SP) e Assis (SP) na quinta-feira (30).

De acordo com a corporação, as prisões ocorreram durante a Operação Hunter, realizada com o objetivo de localizar e apreender armas de fogo e munições em desacordo com a legislação vigente.

A investigação teve início para apurar denúncias e vídeos publicados na internet de homens realizando caça irregular de javaporcos, capivaras, tatus e cervos em propriedades rurais da região.

Mandados foram cumpridos nas residências de três autuados nas duas cidades. Durante a ação, foram apreendidos armas de fogo, munições e calibres diversos. Na casa de um dos homens, também foram localizados animais congelados.

Todos foram presos em flagrante, dois pelo crime de posse irregular de arma de fogo e um por matar espécies de fauna silvestre. Eles pagaram fiança e vão responder em liberdade.

Polícia Civil/Divulgação

Vittorio Rienzo