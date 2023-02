Polícia Civil prende três suspeitos de envolvimento em homicídio em Iracemápolis

De acordo com o boletim de ocorrência, entre os presos estão um dos executores do homicídio e dois supostos mandantes, quando eles iam fazer parte do pagamento pelo crime. Polícia Civil prende três suspeitos de homicídio em Iracemápolis

A Polícia Civil prendeu, na noite de quinta-feira (2), em Iracemápolis (SP) três suspeitos de envolvimento em um homicídio que ocorreu na cidade em setembro de 2022. De acordo com o boletim de ocorrência, entre os presos estão um dos executores do homicídio e dois supostos mandantes.

O crime ocorreu em 30 de setembro do ano passado. A vítima é um ex-funcionário da Prefeitura de Iracemápolis, José Bras Pessati, que tinha 75 anos. Ele foi atingido com três tiros na cabeça quando andava pelo Centro da cidade.

A prisão dos suspeitos ocorreu quando os dois mandantes fariam o pagamento de uma parcela do valor combinado para o executor. Este último teria saído de Sorocaba (SP) com a esposa e dois sobrinhos. De acordo com a polícia, ele ia encontrar com os mandantes do crime para receber o dinheiro.

Imagens flagraram homicídio em setembro de 2022, em Iracemápolis

Reprodução/EPTV

Os dois supostos mandantes foram presos em uma fazenda. A Polícia Civil também apreendeu vários celulares, duas espingardas, um revólver e cerca de R$ 8 mil em dinheiro.

Já o suspeito de executar o crime foi preso em flagrante e disse que tinha sido combinado um valor de R$ 150 mil, e R$ 75 mil já teriam sido pagos em parcelas. A companheira dele também foi presa.

De acordo com a polícia, o motivo do crime seriam divergências sobre diretos relacionados a imóveis.

