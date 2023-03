Polícia Civil prende último suspeito de participação no desaparecimento de Nataly Lily, em Mogi das Cruzes

Caio Cleiton Rodrigues Silva, conhecido como “branquinho” também estava foragido. Na quarta-feira foram presos mais dois suspeitos, Carlos Renato Rodrigues e Vanessa Silva Vieira. Além deles, um homem está preso. Polícia Civil prende último suspeito do desaparecimento e morte de Nataly Lily

A Polícia Civil prendeu na noite de quinta-feira (30), Caio Cleiton Rodrigues Silva, conhecido como “branquinho”. Ele é o último suspeito, que estava foragido, e um dos acusados pela morte da transexual Nataly Lily.

Na quarta-feira (29), a Delegacia de Homicídios de Mogi das Cruzes já havia prendido outros dois acusados Carlos Renato Rodrigues Silva, o “Gó” e Vanessa Silva Vieira. Eles estavam foragidos há mais de dois anos.

Último suspeito do desaparecimento e morte de Nataly Lily é preso

Nelson Carvalho Domingos/Arquivo Pessoal

O caso aconteceu em 13 de dezembro de 2020, quando Nataly de 23 anos, e uma amiga, foram contratadas por um casal para um programa. Elas foram levadas até um sítio na região da Avenida das Orquídeas entre Mogi das Cruzes e Suzano. No local estavam mais dois homens. Segundo as investigações, as duas foram baleadas no sítio. A amiga de Nataly, mesmo ferida conseguiu fugir. Já Nataly não foi mais vista.

De acordo com o delegado Rubens José Ângelo, da Delegacia de Homicídios, Danilo Nascimento Batista o “cocão” também é um dos suspeitos mas já está preso há dois meses pelo crime.

O delegado explicou que os quatro indiciados haviam fugido para os estados de Pernambuco, Santa Catarina e Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, todos os suspeitos devem responder pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio qualificado, e sequestro consumado.

Assista a mais notícias

Mata