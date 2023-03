Polícia Civil realiza operação e fecha adegas que forneciam bebidas e drogas em baile funk no litoral de SP

Operação Oasis foi deflagrada para cumprir mandados de busca, apreensão e de prisão contra suspeitos de envolvimento no Crime Organizado relacionado ao Tráfico de Entorpecentes, na cidade de Itanhaém, SP. Operação fecha adegas que forneciam bebidas e drogas durante baile funk no litoral de SP

A Polícia Civil fechou cinco adegas suspeitas de fornecer bebidas alcóolicas e drogas durante um baile funk no bairro Jardim Oasis, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. O evento conhecido como Baile do Guaxi era realizado na rua e reunia milhares de pessoas. A ação fez parte da Operação Oásis, que foi deflagrada para o cumprimento de mandados de busca, apreensão e de prisão contra suspeitos de envolvimento no Crime Organizado relacionado ao Tráfico de Entorpecentes.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e os estabelecimentos fechados não tinha alvará de funcionamento. As autoridades apreenderam caixas de som, porções de entorpecentes, bebidas, cigarros e máquinas caça-níqueis e equipamentos eletrônicos.

O delegado Seccional Arquimedes Cassão Veras Júnior explicou que durante o baile ocorriam várias ilegalidades. “Entre os crimes, a corrupção de menores e o trafico de drogas. Todos os delitos estão sendo apurados pela Dise [Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Itanhaém]”, disse ele. Outras irregularidades, como furto de energia, de água e venda de produtos vencidos e ilegais vão resultar na autuação dos responsáveis.

A operação contou com a participação de integrantes da Dise com o apoio da Delegacia de Investigações Gerais de Itanhaém (DIG), da Delegacia Seccional de Itanhaém e da Guarda Civil Municipal de Itanhaém.

Adegas foram fechadas sob suspeita de envolvimento com o crime organizado em Itanhaém, SP

Investigação

Segundo Bruno Lázaro, delegado da Dise e responsável pelas investigações, os trabalhos começaram após apuração da movimentação do tráfico e dos bailes funks que ocorriam no bairro Jardim Oasis. “Feitas as investigações, identificamos de imediato o Baile do Guaxi”, disse ele.

Ainda conforme a autoridade, foram feitas diversas diligências de campos. “A equipe da Polícia Civil realizou buscas no local e agentes foram infiltrados [aos eventos]. Com isso, conseguimos capitalizar as ramificações financeiras que envolviam os comércios, que hoje foram objeto de apreensão”.

Lázaro destacou que uma ordem judicial proíbe o funcionamento de estabelecimentos comerciais no bairro entre 20h e 8h. Quem descumprir a medida poderá ser multado em R$ 10mil.

O baile

O Baile do Guaxi reunia milhares de pessoas. A música alta e aglomerações começavam às 19h nos sábados e viravam a madrugada até as 6h da manhã dos domingos.

Segundo apurado pelo g1, o evento era organizado pela rede social. Assim que os jovens se concentravam na região, a circulação de veículos, de pessoas, serviços médicos e do transporte público era impedida. A operação contou com o apoio de Guarda Civil Municipal de Itanhaém (GCM).

Segundo o Comandante da Guarda Civil Municipal de Itanhaém, Antônio Carlos da Silva, a operação também visou garantir o sossego público. “A segurança e a preservação do sossego público deve ser garantida”.

