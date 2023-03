Polícia Civil segue em busca de suspeito de esfaquear e matar jovem que cobrou dívida de trabalho em Martinópolis

O namorado da vítima e a mãe dele, que é companheira do suspeito, se apresentaram espontaneamente na tarde desta terça-feira (7) e foram ouvidos na Delegacia da Polícia Civil. Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Misericórdia de Martinópolis (SP)

A Polícia Civil segue investigando o esfaqueamento que resultou na morte de um jovem, de 19 anos, e já identificou um suspeito de ter cometido o crime, em Martinópolis (SP). O delegado responsável pelas investigações, Renato Pinheiro, informou ao g1, nesta terça-feira (7), que o homem segue foragido. Segundo a polícia, o suspeito é padrasto de um outro rapaz com quem a vítima mantinha um relacionamento homoafetivo.

“Por enquanto, ele está foragido. Ele fugiu com a arma do crime, a faca utilizada, ela não foi encontrada no local”, explicou Pinheiro.

As investigações, ainda conforme o delegado, devem prosseguir com os objetivos de “terminar de ouvir as testemunhas, aguardar os laudos, tanto da perícia do local quanto do IML [Instituto Médico Legal], e diligenciar para a prisão do autor”.

Ainda de acordo com Pinheiro, o namorado da vítima e a mãe dele, que é companheira do suspeito, se apresentaram espontaneamente na tarde desta terça-feira (7) e foram ouvidos na Delegacia da Polícia Civil.

“Eles [mãe e filho] se evadiram com medo de represália da família do falecido”, concluiu o delegado ao g1.

O crime

O jovem foi esfaqueado na madrugada do domingo (5) após a cobrança de uma dívida de trabalho no Conjunto Habitacional Pedro e Zulmira Bergamini.

Em depoimento à polícia, um rapaz de 23 anos, que é irmão da vítima, disse que o jovem residia na casa do suposto autor do crime e que, durante a semana, teria trabalhado com ele na roça.

Os irmãos foram à residência do rapaz e cobraram o pagamento pelo trabalho realizado ao enteado dele, que também morava na residência. Ele, no entanto, deu apenas uma parte do dinheiro.

Ainda segundo o relato, ocorreu uma discussão e a vítima adentrou à casa. Minutos depois, “ouviu um barulho na residência e o irmão saiu correndo pedindo ajuda”. Foi quando o rapaz viu o suspeito correndo atrás do irmão segurando uma faca e, “em ato contínuo, jogou sua bicicleta na direção dele e saiu com a vítima do local”.

Em certo momento, o jovem disse ao irmão mais velho que não conseguia mais andar. Os dois, então, ficaram juntos aguardando a chegada do resgate.

A vítima, de 19 anos, foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia de Martinópolis com ferimentos de faca nas regiões do pescoço, do ombro esquerdo, do peito e do abdômen. No entanto, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 11h30 do domingo (5).

Conforme a polícia, a casa onde os fatos ocorreram estava fechada. Ninguém foi preso até o momento.

