Polícia Civil vai usar digitais para identificar vítimas de temporal devastador em São Sebastião, SP

Tragédia no Litoral Norte de São Paulo deixou ao menos 37 pessoas mortas. Forças de segurança atuam para transportar corpos e identificar as vítimas. Moradores tentam cortar troncos para terem acesso em São Sebastião

Bruno Tavares/TV Globo

A Polícia Civil informou que vai usar digitais para fazer a identificação das vítimas da forte chuva que atingiu a região do Litoral Norte de São Paulo no fim de semana. Pelo menos 37 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas.

De acordo com José Vinciprova Sobrinho, delegado seccional de São Sebastião, o procedimento é preciso porque muitas vítimas foram encontradas sem documento.

Instituto Verdescola, em São Sebastião, recebeu corpos de vítimas e acolheu pessoas feridas

Reprodução/ TV Globo

Além disso, como muitos trechos estão interditados e a Vila do Sahy, região mais afetada pelas chuvas, está ilhada, muitos familiares não conseguem se deslocar para fazerem a identificação dos corpos.

“Alguns corpos chegam com nomes, mas a gente não tem certeza se são essas pessoas. Estamos tendo cautela. Estamos recebendo os corpos, colhendo as digitais com um papiloscopista e depois as enviando para São Paulo. Por lá, ocorre a pesquisa no banco de dados e a identificação. Como não tem família para levar, as pessoas estão sendo colocadas em geladeiras”, afirmou ao g1.

Os corpos encontrados na região estão sendo transportados por aeronaves para o Hospital das Clínicas, onde foi montada uma estrutura do Instituto Médico Legal.

O delegado afirmou ainda que 17 corpos foram destinados à sua equipe até a tarde de segunda (20), sendo que outros 19 ainda estavam previstos para chegar até o final do dia. Dos que já estão sob os cuidados da polícia, quatro foram identificados através da biometria, sendo todos de crianças.

Vídeo mostra resgate de pessoas ilhadas em São Sebastião

Operação de resgate continua

Equipes de resgate continuam nesta segunda-feira (20) a busca por sobreviventes após o forte temporal que atingiu o Litoral Norte de São Paulo no fim de semana. Ao menos 37 pessoas morreram e milhares tiveram que sair de casa, entre desabrigados e desalojados.

Além das mortes, ao menos 40 pessoas estavam desaparecidas, sendo 36 na Vila do Sahy e outras quatro em Juquehy.

Na costa sul de São Sebastião, onde a situação é crítica, moradores ficaram ilhados e aguardam a chegada de doações e atendimento médico. O volume de chuva na cidade foi de 627 milímetros, o dobro esperado para o mês.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vito Califano