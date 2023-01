Polícia de Mogi das Cruzes investiga homem que recebe pontos na CNH em troca de dinheiro

Prefeitura percebeu que vários motoristas transferiram pontuação para mesma pessoa e acionou a polícia. A polícia de Mogi das Cruzes investiga um homem que recebia os pontos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de outros motoristas em troca de dinheiro. O suspeito esteve na manhã desta terça-feira (31), no 1º Distrito Policial onde prestou depoimento. O delegado Francisco Del Poente informou que instaurou um inquérito policial e o homem vai responder pelo crime de falsidade ideológica. O próximo passo da investigação é ouvir os motoristas.

Del Poente destacou que encontrou o suspeito depois de ser procurado pela Prefeitura. “O Departamento de Mobilidade Urbana constatou esse direcionamento de pontos para um mesmo individuo. Identificaram que poderia estar ocorrendo fraude e pediu investigação”, detalhou o delegado.

Ele afirmou que cerca de 30 motoristas fizeram a transferência de pontos para a CNH do suspeito. Na delegacia, Del Poente disse que o suspeito confessou que recebeu R$ 10, de cada motorista. No entanto, a polícia suspeita que o valor pode ser maior. Depois de ser ouvido, o suspeito foi liberado. “Polícia vai atrás de todos os motoristas que fizeram a transferência. Encerrando o inquérito mando para o Ministério Público”, concluiu o delegado.

O Detran.SP informou que a indicação do condutor infrator é feita pelo órgão autuador, no caso a Prefeitura de Mogi das Cruzes. A competência do Departamento de Trânsito é fazer a gestão da pontuação no prontuário do condutor. “Se o condutor atingir o limite de pontuação, será instaurado o devido processo de suspensão do direito de dirigir, possibilitando ao condutor ampla defesa, requisitos legais para aplicação da penalidade de suspensão. A indicação de condutor está prevista no art. 257, § 7º do Código de Trânsito Brasileiro e não traz limitação de pontos a serem transferidos.”

Segundo o Detran.SP a cassação do documento de habilitação é a penalidade aplicada ao condutor que conduz veículo em período de suspensão.

O limite de pontuação na CNH é de 40 pontos apenas para condutores sem nenhuma infração gravíssima nos 12 meses anteriores; 30 pontos para aqueles que tiverem apenas uma infração gravíssima no prontuário durante o mesmo período, e 20 pontos para motoristas com duas ou mais infrações gravíssimas.

Assista a mais notícias

valipomponi