Polícia descarta estupro como motivação e diz que homem com Down foi agredido com golpes de taco de beisebol em Jaguariúna

Investigação apontou que agressor de 27 anos agiu para dar “corretivo” na vítima de 35 anos, que teria furtado bebida em seu comércio. Homem com síndrome de Down está internado em estado gravíssimo. Caso será investigado pela Delegacia de Jaguariúna

Giuliano Tamura/EPTV

A Polícia Civil de Jaguariúna prendeu nesta quinta-feira (2) um comerciante de 27 anos suspeito de agredir com taco de beisebol de metal um homem de 35 anos com síndrome de Down. No dia da agressão, havia a informação de que a vítima teria tentado estuprar uma jovem. Essa motivação foi descartada na investigação, que apurou que o autor tinha desavença com o agredido por um furto de bebida em seu estabelecimento.

De acordo com o delegado Erivan Vera Cruz, a vítima encontra-se internada em estado gravíssimo no Hospital PUC-Campinas.

“A vítima agredida, não possuindo total discernimento mental, teria em data anterior, praticado furto de uma bebida em um comércio pertencente ao autor da agressão. Nesta ocasião, ao tentar fugir, esbarrou na namorada do agressor, causando revolta do mesmo”, disse, em nota.

Homem é espancado em Jaguariúna e internado em estado grave

Segundo a Polícia Civil, P.M.M., de 27 anos, agiu na companhia de um adolescente de 17 anos, e os dois praticaram as agressões com o taco de beisebol de metal. Foi apurado que a vítima, após estar desacordada, ainda recebeu diversos chutes na cabeça.

Os investigadores apuraram ainda que o agressor repassava seu veículo locado para o adolescente efetuasse transporte por aplicativo, e que o menor ainda teria participado de outros atos ilícitos em sua companhia.

Foi feito o pedido de prisão temporária contra o investigado e de busca e apreensão do adolescente, sendo que os pedidos foram aceitos pela Justiça.

O agressor foi preso e indiciado pelos crimes de tentativa de homicídio, corrupção de menores, falsa comunicação de crime e entrega de veículo à pessoa não habilitada, permanecendo preso à disposição da Justiça.

Agressão ocorreu na Rua Amazonas, em Jaguariúna

Giuliano Tamura/EPTV

VÍDEOS: destaques da região de Campinas

Veja mais notícias da região no g1Campinas

Vito Califano