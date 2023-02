Polícia descobre desmanche clandestino de veículos em chácara de Ariquemes, RO

Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nos crimes. Uma arma de fogo também foi encontrada no local. Desmanche clandestino de veículos foi flagrado em uma chácara de Ariquemes (RO)

Polícia Militar/ Reprodução

Um desmanche clandestino de veículos foi flagrado em uma chácara de Ariquemes (RO) no fim de semana. No local a Polícia Militar (PM) recuperou três motocicletas que haviam sido roubadas, encontrou vários chassis e carcaças de motos e apreendeu uma arma de fogo.

Além disso, três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nos crimes.

Segundo a PM, tudo começou durante patrulhamento pelo bairro Setor 11. A equipe viu uma motoneta estacionada em uma praça e perto dela estavam duas pessoas que saíram rapidamente do local conforme a polícia se aproximava.

Após patrulha, as pessoas e a moto foram localizadas. Segundo a polícia, os suspeitos confessaram que além daquela, furtaram outra motocicleta e a esconderam em uma chácara que funcionava como uma espécie de desmanche.

Então os agentes se deslocaram até o endereço repassado. Em um barracão da chácara os policiais militares dizem que encontraram vários chassis, carcaças de motos, placas adulteradas e vários materiais que possivelmente eram utilizados para confecção de novas placas.

Já na casa da chácara foi encontrada uma arma de fogo. O proprietário do local assumiu ser dono do armamento.

Diante dos fatos os três envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) juntamente com os veículos recuperados e todo o material apreendido.

valipomponi