Polícia descobre refinaria de crack, apreende quase 24 kg de drogas e prende dupla em Araras

Local foi descoberto nesta sexta-feira (10) após investigação sobre grupo que atuava na região. Polícia Civil apreende mais de 15 quilos de drogas em Araras

Polícia Civil de Araras/Divulgação

A Polícia Civil de Araras (SP) descobriu uma refinaria de crack e apreendeu quase 24 quilos de drogas, na manhã desta sexta-feira (10), no bairro Dala Costa. Dois homens foram presos.

Segundo informações de agentes policiais, o local foi descoberto durante investigações sobre um comerciante que estaria vendendo entorpecentes para outros traficantes da região de Araras.

Beto Ribeiro/Divulgação

Foram apreendidos cerca de 12 quilos de crack, 11,9 quilos de cocaína pura e 14,9 de pó branco não identificado.

De acordo com a polícia, o comerciante foi flagrado com outro homem fazendo o carregamento da droga em um estepe de um carro. O restante da droga foi encontrado na casa do comerciante.

Os dois presos não têm passagens policiais. Eles foram levados para a delegacia para o registro da ocorrência.

Beto Ribeiro/Divulgação

