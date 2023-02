Polícia desmonta grupo criminoso suspeito de comandar tráfico de drogas em Nova Mamoré, RO

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva. Polícia Civil desmonta esquema de tráfico

Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil de Nova Mamoré (RO) deflagrou uma operação, na quinta-feira (16), para desmontar um grupo criminoso suspeito de comandar o tráfico de drogas no município. Quatro pessoas foram presas durante a ação.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva. Todos os suspeitos são homens e um deles foi flagrado com dezenas de porções de cocaína, segundo a polícia.

De acordo com a PC-RO, a conta bancária de um dos alvos da operação teve a conta bloqueada.

