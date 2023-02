Polícia detém 5 em Campinas por suspeita de envolvimento com furto de arma de tenente da PM em SP

Entre eles, estão dois donos de bares da metrópole detidos por receptação da pistola. Homem que furtou o armamento foi encontrado em hotel e lutou com os agentes de segurança. Polícia Militar prende cinco homens por ligação com furto de arma de tenente em SP

A Polícia Militar deteve em Campinas (SP), na noite de quinta-feira (2), cinco homens por suspeita de ligação com furto de arma de um tenente da reserva da corporação, em uma pensão em São Paulo, na quarta (1).

Entre eles, dois donos de bares de Campinas foram detidos por receptação da pistola calibre 380. O armamento foi apreendido pela Polícia Militar em uma casa no Jardim Nova América. A munição estava em outro imóvel no mesmo bairro.

A primeira prisão foi do homem que praticou o furto. Ele foi encontrado em um hotel na rua General Osório, no Centro de Campinas. A corporação chegou ao local por denúncia.

O homem afirmou aos policiais que vendeu a arma para o dono de um bar no Jardim Itatinga, que confessou a compra, mas informou que a pistola estava com um amigo, outro comerciante, também proprietário de bar, no Jardim Nova América.

O suspeito do furto da arma vendeu o objeto por R$ 3,6 mil e parte do dinheiro foi apreendida com ele pela PM. Ele ofereceu resistência à prisão e lutou com os agentes. Os comerciantes alegaram ter comprado a pistola para ter segurança nos estabelecimentos.

Os outros dois detidos são homens que esconderam a arma e a munição nas residências. Apenas o rapaz que furtou a pistola tinha passagem pela polícia. A ocorrência foi registrada na 2º Delegacia Seccional de Campinas e o armamento será devolvido ao tenente.

Pistola calibre 380 foi apreendida em Campinas após ser furtada de tenente da PM em SP

Reprodução/EPTV

VÍDEOS: saiba tudo sobre Campinas e Região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

valipomponi