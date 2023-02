Polícia e MPT têm apurações inconclusas sobre morte em Viracopos 6 meses após funcionário cair de 14 metros

Acidente foi em agosto de 2022 no 2º andar do terminal de passageiros. Instituições relatam complexidade no caso e concessionária do terminal diz que colabora para esclarecer os fatos. Acidente com morte em Viracopos foi em agosto de 2022

As investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região (MPT-15) sobre a morte de um funcionário no 2º andar do terminal de passageiros do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), continuam inconclusas seis meses após o acidente. O caso foi em 11 de agosto de 2022, quando Elias de Souza Rosa, de 42 anos, caiu de uma altura estimada em 14 metros no momento em que trabalhava. Confira abaixo o que diz a concessionária administradora do aeroporto.

A vítima atuava na gerência de implantação desde 2020, e deixou mulher e filha de 19 anos. Após o acidente, a equipe de resgate em Viracopos foi acionada, mas Rosa não resistiu aos ferimentos.

O caso é apurado como “morte suspeita em decorrência de acidente de trabalho” pela 4° Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur). Em outubro do ano passado, a polícia confirmou que houve a necessidade de colocar o inquérito do caso sob sigilo em virtude “da repercussão na comunidade”.

À época do acidente, uma testemunha relatou que a vítima sofreu a queda após ir até uma área do aeroporto para pegar ferramentas, informou a delegada à frente das investigações, Juliana Menardo.

“A autoridade [4ª Deatur] ouviu os envolvidos na ocorrência e solicitou prorrogação de prazo à Justiça, devido à complexidade do laudo pericial do Instituto de Criminalística. A Polícia Civil aguarda a concessão de prazo do inquérito para finalizar as investigações e relatar o caso ao Poder Judiciário”, diz nota da Secretaria de Segurança Pública em São Paulo (SSP-SP).

‘Complexidade’

Dias após o acidente, o MPT-15 também abriu um inquérito civil para realizar a apuração. Em portaria assinada pela procuradora Renata Stehling, a instituição solicitou inicialmente que a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos se manifestasse sobre itens de segurança no terminal (veja abaixo a lista). No entanto, depois disso, o caso passou a ser conduzido pelo procurador Paulo Crestana.

Ao ser questionada sobre o tempo necessário para finalização dos trabalhos, a instituição alegou que há complexidade no caso e o inquérito continua em andamento para levantamento de provas consistentes e buscar elementos que permitam esclarecer o caso.

“O procurador responsável pelo procedimento oficiou uma série de instituições, dentre elas, a Polícia Civil, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Campinas (CEREST) e o Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de buscar contribuições técnicas sobre o ocorrido […] Em momento oportuno, o MPT se manifestará sobre os resultados obtidos”, diz texto da assessoria.

Questões do MPT

Esclarecimentos sobre as circunstâncias em que se deu o acidente;

Demonstração, por meio de documentos, de observância da Norma Regulamentadora nº 8, que trata de “requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalhem”;

Comprovante de entrega de equipamentos de proteção individual (EPIs) para todos os trabalhadores que exercem a função da vítima;

Comprovante de instalação de equipamentos de proteção coletiva (EPCs) aplicáveis ao local;

Ordem de serviço da atividade que era realizada pelo trabalhador no momento do acidente;

Documentos que “entendam pertinentes” para demonstrar a adequação da conduta.

O que diz a concessionária?

A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos informou que “colabora desde o início com as investigações e segue contribuindo com todas informações necessárias” para esclarecer os fatos.

