Polícia e Prefeitura de São Carlos apuram furto de 17 notebooks em almoxarifado

A Prefeitura de São Carlos (SP) informou, nesta sexta-feira (3), que irá abrir uma sindicância para apurar o sumiço de 17 notebooks que pertenciam à Secretaria Municipal de Educação (SME) e que seriam entregues aos professores no início do ano letivo.

Os equipamentos estavam em um almoxarifado. Na terça-feira (31), um boletim de ocorrência sobre o furto foi registrado. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A prefeitura também informou que todos os professores têm à disposição notebooks e que as aulas não serão prejudicadas por conta dos furtos, já que o retorno dos estudantes está previsto para a segunda-feira (6).

Conferência de eletrônicos

O secretário de Educação de São Carlos, Roselei Françoso, disse que quando assumiu a pasta, em 3 de janeiro, realizou uma reunião com a equipe para realizar a conferência de eletrônicos que estavam no almoxarifado.

Os 1,5 mil notebooks foram conferidos e foi solicitado que a Secretaria da Fazenda fizesse cadastrasse o patrimônio dos materiais.

Na ocasião, também foi solicitada a instalação de câmeras de segurança e sensor de presença no setor para aumentar a segurança dos equipamentos que estavam guardados.

Ainda segundo Françoso, o processo foi finalizado em 31 de janeiro, quando um servidor público do departamento informou sobre a falta dos 17 equipamentos e, ao buscarem as imagens do monitoramento, notaram a pane no sistema.

