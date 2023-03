Polícia encontra 110 pés de maconha sendo cultivados em milharal, em RO

Caso ocorreu em Alta Floresta do Oeste. Várias garrafas pets com sementes da planta estavam na lavoura. Policiais encontraram pés de maconha em lavoura de milho

Mais de 100 pés da planta cannabis, popularmente conhecida como maconha, foram encontrados sendo cultivados dentro de uma lavoura de milho em Alta Floresta do Oeste (RO), na Zona da Mata. O flagrante da ocorrência foi divulgado nesta terça-feira (28) pela Polícia Militar (PM).

Segundo boletim de ocorrência, o plantio dos pés de maconha foi descoberto após uma guarnição se deslocar à linha P-42 na tentativa de localizar um suspeito envolvido com o tráfico de drogas em Rolim de Moura (RO), município vizinho.

Perto de uma residência na área rural, em meio à pastagem, os PMs localizaram um tablete de maconha de 1,5 kg, uma balança de precisão, uma prensa caseira e uma sacola com 700 gramas de maconha.

Pés de cannabis estavam sendo cultivados em lavoura de milho

Ao entrarem na lavoura de milho que havia na propriedade, a guarnição policial se deparou com a plantação de 110 pés de maconha e várias garrafas pets com sementes da planta.

De acordo com a polícia, na casa da linha P-42 foi encontrada apenas uma mulher, esposa do homem procurado pela PM. Ela foi detida e levada à delegacia da cidade, mas afirmou não saber o paradeiro do marido.

Materiais apreendidos em propriedade onde havia cultivo de maconha

