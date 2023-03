Polícia encontra arma artesanal e mudas de maconha em casa de suspeito de tráfico

Em Couto Magalhães, jovem de 20 anos confessou que tinha as plantas em casa e a arma de fogo, que foram apreendidas. Itens apreendidos após suspeito confessar crime em Couto Magalhães

Divulgação/PM

Um jovem de 26 anos foi detido por suspeita de tráfico de drogas em Couto Magalhães, na região norte do Tocantins. Ele foi encontrado na rua em atitude suspeita e levou à abordagem policial em casa, onde foram encontradas drogas e armas artesanais com munições.

O caso aconteceu na noite de domingo (26), durante patrulhamento na cidade. Os policiais viram o jovem com um volume na cintura e quando ele percebeu a presença da viatura, tentou desviar e seguir para outro rumo.

A equipe suspeitou da atitude o abordaram para fazer uma revista pessoal. Ele não carregava nada ilegal, mas em seu nome havia denúncias de tráfico e porte de armas.

Ao ser questionado sobre as denúncias, ele acabou confessando que cultivava dois pés de maconha em casa e tinha armas. No local, estavam a avó e uma tia da vítima, que autorizaram a entrada da equipe.

Foram localizadas uma arma garrucha calibre 38, com quatro munições intactas, um papelote de maconha e duas mudas da planta que dá origem à droga, cultivadas em vasos.

Pelos crimes, o homem foi levado com os itens ilegais para a Central de Flagrantes de Colinas do Tocantins e autuado por tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

pappa2200