Polícia encontra cocaína na polpa de fruta e três pessoas acabam presas, em RO

Uma carga de quase 50 kg de cocaína foi apreendida no fim de semana durante uma ação da Polícia Militar (PM) em Espigão D’Oeste (RO), na Zona da Mata. A droga estava escondida entre porções de polpa de fruta.

Segundo a polícia, inicialmente o Núcleo de Inteligência recebeu a informação que um Chevrolet Spin estaria transportando entorpecente e, a partir disso, guarnições iniciaram patrulhamento pelas ruas e encontraram o veículo na altura do portal de acesso à cidade.

Foi realizada uma revista no automóvel e os PMs encontraram várias caixas térmicas com polpa de fruta congelada dentro do porta-malas.

Os agentes então notaram que num dos caixotes havia um fundo falso e, ao abrirem, avistaram 44 tabletes de cocaína, cerca de 48 Kg.

Dentro do automóvel viajavam dois homens e uma mulher. O trio recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Espigão D’Oeste.

