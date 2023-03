Polícia encontra depósito de drogas na Zona Norte de Porto Alegre; duas pessoas foram presas

Ação ocorreu na noite de sexta-feira (10) no bairro Parque Santa Fé. As prisões foram em flagrante. Polícia Civil apreendeu 48 quilos de maconha em Porto Alegre

Polícia Civil/ Divulgação

A Polícia Civil apreendeu 48 quilos de maconha e prendeu duas pessoas em flagrante na noite de sexta-feira (10) no bairro Parque Santa Fé, na Zona Norte de Porto Alegre. A investigação, que ocorria desde fevereiro, apontava que uma facção mantinha drogas em depósito em uma residência.

A polícia identificou que as entregas de drogas eram feitas por um veículo KWID, de cor branca, que passou a ser monitorado.

Os policiais abordaram a dupla no momento em que a droga era colocada no veículo, e verificaram tratar-se de cerca de 20 tijolos de maconha. No interior da casa foi encontrado o restante da droga.

Segundo a polícia, nenhum dos presos tinha antecedentes.

Vittorio Ferla