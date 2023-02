Polícia encontra em hospital o suspeito de ter atirado e matado um entregador no litoral de SP; ele foi atropelado pela vítima

Ele e o motorista de aplicativo que fez a corrida criminosa foram presos. Vítima de 53 anos trabalhava para uma empresa terceirizada dos Correios, que lamentou o ocorrido em São Vicente, SP. Entregador leva tiro na cabeça e morre após atropelar criminoso em tentativa de assalto

A Polícia Civil identificou dois suspeitos, de 22 e 23 anos, que participarem da morte do entregador de encomendas Sérgio Murilo Pereira, de 53 anos. Ele foi morto com um tiro na cabeça após atropelar um criminoso durante uma tentativa de assalto em São Vicente, no litoral de São Paulo. As imagens obtidas pelo g1 mostram a vítima acelerando contra um dos homens. (veja o vídeo acima)

Em entrevista para a TV Tribuna, afiliada da Globo, o delegado Estevão Gabriel Urso disse que o entregador estava trabalhando quando foi abordado pela dupla, que se posicionou em frente ao veículo na Rua Major Eugênio Terral, por volta das 12h10.

“A vítima atropelou um dos criminosos, que disparou contra ele e o fez perder o controle da direção e colidir contra um muro. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal (Antigo Crei), mas não resistiu aos ferimentos”, disse a autoridade.

Carro do entregador com marcar de sangue do tiro que ele levou de criminosos em São Vicente

Matheus Croce

De acordo com Urso, os criminosos fugiram em um carro de aplicativo e o motorista que transportou o grupo, após finalizar a corrida, foi até a delegacia para prestar esclarecimentos. “Diante dos fatos narrados por ele [motorista] nós entendemos que ele tinha participação e ficou detido”.

Durante a averiguação no local do crime, segundo Urso, uma testemunha informou à polícia que o homem atropelado foi ferido. “Começamos a fazer buscas em hospitais da região e encontramos um homem com ferimentos nas pernas. [Ele] tinha dado entrada no Hospital da Zona Noroeste, em Santos”.

À polícia, o motorista de aplicativo identificou o homem hospitalizado como sendo o autor dos disparos contra Sérgio. O delegado solicitou a prisão preventiva dele.

Segundo a Polícia Civil, as autoridades seguem nas investigações para encontrar outros dois suspeitos que participaram do assalto. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Vicente.

Sérgio (foto) acelerou contra o criminoso e foi morto com um tiro na cabeça

reprodução

Entenda o caso

Um entregador de encomendas Sérgio Murilo Pereira, de 53 anos, foi morto com um tiro na cabeça após atropelar um criminoso durante uma tentativa de assalto em São Vicente, no litoral de São Paulo. O bandido estava acompanhado de um comparsa, nesta sexta-feira (3), no bairro Vila Melo. Imagens obtidas pelo g1 mostram a vítima acelerando contra um dos homens. (veja o vídeo acima)

Segundo a Polícia Civil, o entregador estava trabalhando quando foi abordado pela dupla, que se posicionou em frente ao veículo na Rua Major Eugênio Terral, por volta das 12h10. A vítima atropelou um dos criminosos, que disparou contra ele e o fez perder o controle da direção e colidir contra um muro. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal (Antigo Crei), mas não resistiu aos ferimentos.

Vittorio Ferla