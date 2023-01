Polícia encontra mais de 65 kg de drogas enterradas em Paraty

Droga estava em uma área de mata do bairro Várzea do Corumbê . Segundo a Polícia Militar, homem preso em flagrante por porte de arma é apontado como responsável pelos entorpecentes. Drogas apreendidas em Paraty

Divulgação/Polícia Militar

Mais de 65 kg de drogas foram apreendidas na sexta-feira (27) em Paraty (RJ). A droga estava enterrada em uma área de mata do bairro Várzea do Corumbê.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram verificar uma denúncia anônima de que havia uma grande quantidade de droga escondida no local.

Os policiais fizeram buscas no terreno e encontraram dentro de um tonel 76 tabletes de maconha e 17 de cocaína. Ao todo foram apreendidos 68 kg de drogas.

Os entorpecentes foram levados para a delegacia de Paraty, onde a ocorrência foi registrada.

Ainda de acordo com a PM, um homem, que foi preso em flagrante por porte de arma na terça-feira (26), é apontado como o responsável pelo material ilícito. O caso segue sendo investigado.

Vito Califano