Polícia encontra três corpos em local que seria cemitério clandestino em Porto Alegre

Investigação chegou ao local durante buscas por homem de 27 anos desaparecido desde novembro de 2022. Delegada acredita que um dos corpos seja de jovem. Bala encontrada no suposto cemitério clandestino em Porto Alegre

Polícia Civil/Divulgação

Três corpos foram encontrados em um local que a polícia acredita ser um cemitério clandestino, no bairro Mario Quintana, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (9). Os agentes chegaram ao local em meio a investigações sobre o desaparecimento de um homem de 27 anos.

De acordo com a delegada Caroline Bamberg, titular da Delegacia de Polícia de Investigação de Pessoas Desaparecidas, a perícia agora irá identificar os três corpos encontrados.

“Há grande possibilidade de um ser do [nome do desaparecido], eis que foram encontradas próximas de um desses vestimentas semelhante às que ele utilizava no dia em que desapareceu”, diz a delegada.

O jovem desapareceu em novembro de 2022 quando retornava para casa. Testemunhas dizem que o rapaz teria sido levado a força de dentro de um ônibus por pessoas ainda não identificadas.

A delegada afirma que o jovem, uma pessoa com deficiência intelectual, não tinha envolvimento com crimes e que trabalhava em um supermercado.

Além de policiais civis, bombeiros e peritos acompanharam as buscas.

Local onde corpos foram encontrados em Porto Alegre

Polícia Civil/Divulgação

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Ferla