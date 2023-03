Polícia estoura desmanche clandestino de caminhão em Taubaté

Local foi descoberto após policiais identificarem sinal de um caminhão que estava sendo roubado. Desmanche clandestino ficava em que galpão que estava abandonado

A polícia civil estourou um desmanche clandestino de caminhão, na madrugada desta sexta-feira (24), no Distrito Industrial do Una, em Taubaté. No local, policiais encontraram um caminhão roubado e diversas peças que eram utilizadas para o crime.

Policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) descobriram o local após rastrearem o sinal de um caminhão que havia sido roubado.

Com as informações de rastreamento, os policiais cercaram o local e, ao entrarem no espaço, encontraram o caminhão já parcialmente desmontado.

Equipamentos de monitoramento instalados pelos envolvidos no crime

Além de ferramentas que seriam utilizadas para desmonte dos veículos, os investigadores encontraram ainda ferramentas e circuito de monitoramento eletrônico, bloqueadores de sinal, duas placas de outros veículos e documentos diversos.

A polícia não informou se alguém foi detido ou preso. A ação fez parte de uma operação para combate a furtos e roubos de veículos e cargas.

