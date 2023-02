Polícia faz bloqueios de orientação para que turistas não visitem São Sebastião neste fim de semana

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, Cássio Araújo de Freitas, a presença de turistas neste momento gera necessidade logística que o município não consegue atender. PM inicia bloqueios para orientar que turistas deixem São Sebastião após tragédia que devastou cidade

A Polícia Militar iniciou neste sábado (25) uma operação com bloqueios de orientação nas rodovias que dão acesso a São Sebastião (SP) para aconselhar turistas a não visitarem a cidade do Litoral Norte, que continua em operação de resgate para encontrar sobreviventes da tragédia que devastou a cidade no último final de semana.

Até o último balanço do Governo de São Paulo, 57 pessoas morreram depois do temporal que atingiu o Litoral Norte do estado – são 56 em São Sebastião, município mais impactado, e uma em Ubatuba.

Ao g1, a corporação explicou que o bloqueio não é físico e, sim, formado por policiais que orientarão os turistas a não entrarem no município. Segundo a PM, essa não é uma medida obrigatória e vai de cada motorista acatar à orientação ou não.

A quantidade de bloqueios e a localização de cada um deles não foi revelada para evitar que os turistas deixem de passar pelos locais.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o comandante-geral da PM, Cássio Araújo de Freitas, pediu que os turistas que pretendem passar o fim de semana deixem de ir neste momento. Além disso, ele solicitou que as pessoas que ainda estejam no local voltem para casa o quanto antes.

“Se você é turista, deixe a cidade. Retorne para a grande São Paulo, para o interior ou outros estados. A Polícia Militar está implantando vários bloqueios e barreiras para orientar os motoristas a retornaram à cidade de origem.”

De acordo com Freitas, a presença de turistas em São Sebastião causa uma demanda extra à cidade, que neste momento não tem condições de atender.

“A sua presença gera uma necessidade logística que fica difícil para a cidade atender neste momento”, completou.

Buscas por desaparecidos em meio à lama de um deslizamento que derrubou casas na Vila do Sahy, em São Sebastião

Doações

Ainda no vídeo publicado, o comandante-geral da PM informou que as pessoas que tiveram interesse em fazer doações à região podem levar os materiais doados a qualquer quartel de São Paulo.

“Se você quiser ajudar com mantimentos, produtos não perecíveis, cobertores e água, pode procurar os quarteis de todo estado. Nós estamos trazendo esses materiais de forma organizada para chegar às mãos de quem está necessitando.”

Polícia Militar arrecada doações para São Sebastião (SP)

Sétimo dia de resgate

Uma semana depois do temporal que atingiu o Litoral Norte de São Paulo e causou deslizamentos de terra, as buscas por sobreviventes continuam e entram no sétimo dia neste sábado (25).

Máquina trabalha para tirar escombros na Vila Sahy, em São Sebastião (SP)

Até a última atualização, segundo balanço do governo estadual, já foram registradas 57 mortes, sendo uma em Ubatuba e 56 em São Sebastião, cidade mais atingida pelas fortes chuvas.

A maior parte das vítimas foi localizada no bairro da Vila do Sahy, em São Sebastião, e é nessa região onde se concentram as buscas.

Durante as primeiras horas do dia, o tempo era firme na cidade, o que facilita o trabalho do Corpo de Bombeiros. No entanto, a prefeitura de São Sebastião emitiu um alerta em suas redes sociais para o risco de fortes chuvas entre este sábado e a próxima segunda-feira (27). Há previsão de que chova cerca de 85 milímetros no período, com chances de desabamentos, deslizamentos e enchentes.

Na tarde desta sexta-feira (24), as buscas chegaram a ser paralisadas também por conta das chuvas, mas foram retomadas por volta das 21h e seguiam durante a manhã, sem intercorrências. Na madrugada, porém, nenhum corpo foi encontrado.

Além do trabalho de buscas, os Bombeiros também agem para tentar convencer os moradores de áreas de risco a deixarem suas casas enquanto a situação não for normalizada, a fim de evitar novas tragédias.

Roberto Farina, tenente do Corpo de Bombeiros, afirma, em entrevista ao GloboNews, que a entidade está fazendo um “trabalho de conscientização” com esses moradores e que o número de desalojados e desabrigados vem crescendo dia após dia.

De acordo com o último boletim do estado, são 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados. Desalojados são aqueles que deixam a residência e vão para casa de parentes ou amigos. Já os desabrigados são aqueles que saem de casa e não têm para onde ir. Para essas pessoas, a cidade já montou 19 abrigos.

A prefeitura de São Sebastião, o governo estadual e os Bombeiros pedem, ainda, que turistas não viagem para a cidade neste fim de semana. Além dos riscos de novos deslizamentos e enchentes, o turismo pode sobrecarregar os hotéis e hospitais da cidade, que atualmente estão focados em atender os moradores e pessoas que trabalham nas buscas.

