Polícia faz operação contra grupo suspeito de furtar banco após fazer buraco no telhado de casa vizinha em Porto Alegre

Criminosos teriam acessado agência pelo terraço. Operação cumpre 15 mandados de busca e apreensão na Região Metropolitana e em Joinville (SC). Ninguém foi preso. Buraco no telhado de casa utilizada para acessar terraço de banco em Porto Alegre

A Polícia Civil cumpriu, nesta segunda-feira (27), 15 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de furto qualificado contra um banco no bairro Moinhos de Vento, em área nobre de Porto Alegre, em janeiro. Segundo a investigação, criminosos teriam acessado a agência pelo terraço, chegando ao local após abrir um buraco no telhado de uma casa vizinha. Ninguém foi preso até a atualização mais recente desta reportagem.

Os mandados foram cumpridos na Capital, nas cidades de Canoas e Gravataí, na Região Metropolitana, e em Joinville (SC). A operação, segundo a polícia, busca reunir elementos que possam apontar para os suspeitos, além de recuperar o dinheiro levado.

O crime ocorreu em um domingo, dia 8 de janeiro, sendo percebido apenas na segunda-feira, dia 9. Ao menos cinco homens levaram dinheiro que estava no cofre da agência bancária, de acordo com a investigação.

Em um dos cômodos da casa, os policiais verificaram que o gesso do forro estava quebrado e que telhas haviam sido retiradas, facilitando o acesso ao terraço do banco.

Já sobre a agência bancária, os criminosos teriam ingressado por duas portas sem cadeado, onde ficam os motores do ar-condicionado e um banheiro externo. Eles teriam quebrado uma parede do cômodo, conseguindo ingressar em um banheiro interno que fica na sala do cofre do banco.

A operação foi batizada de “Túnel de Papel” porque os criminosos foram flagrados por câmeras entrando no banco por meio de um túnel de papelão, para que não fossem identificados pelas imagens.

Em fevereiro, uma ação semelhante foi frustrada pela polícia em Pelotas, no Sul do RS. Com auxílio de drones, a Brigada Militar (BM) prendeu três homens que ingressavam em uma agência bancária fazendo túneis de papelão.

Túnel de papel no interior de agência bancária alvo de furto em Porto Alegre

