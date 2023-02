Dois homens, de 34 anos, e uma mulher, de 38 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, na Rodovia General Euclides De Oliveira Figueiredo (SP-563), na noite desta sexta-feira (17). Polícia Federal apreende quase meia tonelada de maconha e skank durante Operação Carnaval, em Presidente Venceslau (SP)

A Polícia Federal apreendeu na noite desta sexta-feira (17) 450,9 kg de maconha e skank durante a Operação Carnaval, deflagrada em parceria com a Polícia Rodoviária, em Presidente Venceslau (SP). Três pessoas também foram presas.

Os entorpecentes eram transportados pela Rodovia General Euclides De Oliveira Figueiredo (SP-563) e estavam divididos em dois carros, com placas de Ubarana (SP) e Campo Grande (MS).

Na altura do km 86, os policiais abordaram os veículos. Durante a fiscalização, os agentes encontraram as drogas nos bancos traseiros e porta-malas dos carros.

Ao todo, foram apreendidos 426 tabletes de maconha e 15 pacotes de skank, totalizando 450,9 kg de drogas.

Dois homens, de 34 anos, e uma mulher, de 38 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Presidente Prudente (SP) e permanecem à disposição da Justiça.

Vittorio Rienzo