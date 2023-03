Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Ibitinga para apurar crimes eleitorais

Objetivo da ação é identificar provas que possam esclarecer práticas irregulares durante as campanhas eleitorais das Eleições 2022. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira (1º). A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta quarta-feira (1º), em Ibitinga (SP), cinco mandados de busca e apreensão que foram expedidos por determinação do Juízo Eleitoral do município.

Segundo informações da PF, o objetivo da operação policial é identificar provas que possam elucidar a prática de crimes eleitorais de difamação e calúnia, praticados durante a campanha eleitoral de 2022, bem como averiguar eventual relação dos delitos com gastos irregulares de campanha.

As equipes estiveram em residências e estabelecimentos comerciais ligados aos investigados. Durante as buscas, foram apreendidos equipamentos eletrônicos e uma arma de fogo que estava sem registro.

