Polícia Federal cumpre quatro mandados de busca em operação contra pornografia infantil

Ordens foram expedidas pela 4ª Vara da Justiça Federal e cumpridas em Palmas. A ação foi chamada de Operação Longo Alcance III. Agentes cumprindo mandado de busca no endereço de suspeito

Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Palmas na manhã desta sexta-feira (24), pela Polícia Federal, em uma operação contra a pornografia infantil. As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara da Justiça Federal.

A PF informou que as buscas têm objetivo de aprofundar investigação sobre suspeito de armazenar e compartilhar imagens pornográficas envolvendo criança ou adolescente. A ação foi chamada de Operação Longo Alcance III.

A polícia não deu detalhes sobre o caso, mas relatou que a investigação começou em 2022 depois de um comunicado da organização não governamental americana National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Caso as suspeitas sejam confirmadas, o investigado poderá responder pelos crimes de oferecer, trocar, disponibilizar, possuir e armazenar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Somadas, as penas ultrapassam 10 anos de reclusão.

O nome da operação se refere ao enorme potencial de distribuição de material digital dessa natureza pela internet, além da provável consequência física e psicológica causada às vítimas.

