Polícia Federal destrói mais de 3 toneladas de drogas em Santos, SP

Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (8), uma operação para incineração de cerca de 3,5 toneladas de drogas em Santos, no litoral de São Paulo. Os entorpecentes foram apreendidos neste ano na Baixada Santista, sendo a maior parte deles no Porto.

Segundo a PF, para a completa destruição, a droga foi inserida em um forno industrial de altíssima temperatura para ser consumida pelas chamas em um processo seguro de acordo com a legislação ambiental vigente.

Ainda de acordo com a polícia, a destruição da droga é prevista na Lei Antitóxicos (Lei n° 11.343/2006), sendo realizada periodicamente com apoio de indústrias da circunscrição.

Vittorio Rienzo