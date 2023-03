Polícia Federal Rodoviária aborda veículo com mais de 260 fugas de pedágio

Com dívida de mais de R$ 8 mil, motorista teria alegado que fugiu sem pagar o pedágio por falta de dinheiro. Polícia Federal Rodoviária abordou veículo com mais de 260 registros de fuga para não pagar pedágio na Rodovia Régis Bittencourt

A Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo que é considerado pela Arteris Régis Bittencourt, concessionária que administra a Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), o segundo maior evasor de praças de pedágio sem pagamento, com mais de 260 registros no ano passado e uma dívida de mais de R$ 8 mil.

Segundo a PRF, a abordagem começou após policiais que realizavam ronda na rodovia observarem o veículo estacionado em local de risco, sem nenhum tipo de sinalização, na escuridão. Em seguida, foi realizado auxílio ao usuário, pois o veículo estava com pane mecânica, tendo os policiais ajudado na solução para retirar o veículo do local.

Os agentes tiveram conhecimento sobre as fugas, acionaram uma equipe da concessionária, que foi ao local, e um representante fechou um acordo de pagamento com o condutor de veículo. Ele teria alegado que fugiu sem pagar o pedágio por falta de dinheiro.

De acordo com a PRF, o condutor será autuado pelas evasões de praças de pedágio, em conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), além da falta de sinalização na imobilização do veículo em acostamento, o que colocou outros usuários da rodovia em risco. Em seguida, o condutor e o veículo foram liberados.

A evasão de praças de pedágio sem pagamento é punível com multa, prevista no CTB, além de possíveis sanções criminais decorrentes do risco que a atitude causa a outros condutores e a funcionários da rodovia, bem como decorrentes dos danos causados ao romper as cancelas de cobrança.

O que diz a concessionária?

Em nota, a concessionária afirmou que cerca de 95 mil motoristas evadiram o pedágio nas seis praças da Régis Bittencourt no ano passado, e ressaltou que a evasão de pedágio traz sobretudo um problema aos demais usuários e colaboradores nas praças, em razão disso realiza campanhas de conscientização na rodovia, orientando os motoristas sobre as consequências da evasão.

A concessionária disse que apoia as operações periódicas da PRF nas praças, identificando além de veículos evasores, más condições de veículos, documentação irregular, entre outras infrações, e enfatizou a evasão de pedágio é multa grave, acrescendo 5 pontos na CNH, além de multa aproximada no valor de R$ 200.

