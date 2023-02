Polícia flagra cultivo de 41 pés de maconha em casa em São Sebastião, SP

Cômodo da residência servia de cômodo para o cultivo da planta. Mulher foi presa, Mulher é presa com 41 pés de maconha em casa em São Sebastião

Divulgação

Uma mulher foi presa na noite de domingo (5) após ter 41 pés de maconha apreendidos em sua casa no bairro Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião (SP).

Segundo a Polícia Militar, uma das equipes fazia patrulhamento pelo local por volta de 19h30 quando recebeu uma denúncia de roubo a uma residência.

Ao chegarem no lugar, os agentes entraram na casa com a autorização da proprietária e encontraram um cômodo que servia de estufa para o plantio de maconha.

Foram apreendidos 41 pés de maconha, dois cilindros de ar, cinco luminárias e diversos apetrechos para cultivo do entorpecente.

A proprietária da casa foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de São Sebastião.

Vittorio Rienzo