Polícia flagra fábrica de bebidas falsificadas ao cumprir mandado de prisão por violência doméstica

Caso foi registrado no bairro Parque Recreio, em São Manuel (SP). Além do cumprimento da prisão por violência doméstica, homem também foi preso em flagrante pelo crime de falsificação, adulteração e venda de substância ou produtos alimentícios. Laboratório clandestino de produção e venda de bebidas alcoólicas falsificadas foi encontrado no bairro Parque Recreio

A Polícia Civil flagrou na manhã desta quinta-feira (23) uma fábrica clandestino de produção e venda de bebidas alcoólicas falsificadas, no bairro Parque Recreio, em São Manuel (SP). Um homem foi preso na operação.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe foi até uma residência cumprir um mandado de prisão contra o homem por violência doméstica e, no local, os policiais se depararam com uma grande quantidade de caixas de bebidas nacionais e importadas, garrafas de xaropes, medidores e galões, onde os produtos eram adulterados e depois colocados à venda no comércio.

Além do cumprimento da prisão por violência doméstica, o homem também foi preso em flagrante pelo crime de falsificação, adulteração e venda de substância ou produtos alimentícios. A pena para esse crime vai de 4 a 8 anos de prisão.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado para a delegacia de São Manuel e está à disposição da Justiça.

Homem foi preso em flagrante pelo crime de falsificação, adulteração e venda de substância ou produtos alimentícios

