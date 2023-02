Polícia identifica ao menos dez infrações e apreende documento de caminhão flagrado em ‘zigue-zague’

Caso ocorreu na tarde de quarta-feira (1º), na rodovia que liga Oscar Bressane a Rancharia, no interior de SP. Boletim de ocorrência foi registrado. Caminhoneiro é flagrado em ‘zigue-zague’ e na contramão em rodovia no Interior de SP

A Polícia Rodoviária constatou ao menos dez infrações de trânsito e apreendeu o documento do caminhão após um motorista ser flagrado realizando manobras irregulares na rodovia que liga Oscar Bressane a Rancharia, no interior de SP. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (1º) e um boletim de ocorrência foi registrado.

Imagens registradas de um veículo que seguia logo atrás mostram o caminhoneiro em zigue-zague pela pista. Em um determinado momento, ele chega a invadir a contramão, sendo que outro caminhão, que vem na direção oposta, precisa sair para o acostamento para evitar a batida (relembre abaixo).

Conforme o comandante Daniel Martins, quando a polícia tomou conhecimento do caso, identificou e abordou o veículo, por volta das 10h20 de quinta-feira (2). Foi realizada uma fiscalização completa no veículo.

Caminhoneiro foi flagrado cometendo diversas infrações no trânsito em rodovia do interior de SP

Marcos Paiva/TV TEM

Após a fiscalização, o motorista foi submetido ao teste de bafômetro, que não acusou a presença de álcool no seu organismo. Contudo, foi constatada infração por conta do parabrisa trincado, pneu gasto e medidor de velocidade e distância sem inspeção do Inmetro.

Além dessas três, a polícia constatou sete infrações no Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos por conta de o motorista transportar cerca de cinco quilos e carga de produto químico corrosivo e tóxico.

O documento do caminhão foi recolhido e determinado para que o motorista compareça à base da Polícia Rodoviária em Presidente Prudente (SP) para demonstrar a regularidade das infrações.

Questionada se o motorista foi multado e o valor ou se perdeu pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a polícia informou que duas autuações se enquadraram em natureza grave do Código de Trânsito, sendo o caminhoneiro punido em cinco pontos na CNH por cada uma delas, além de duas multas no valor de R$ 195,23.

Ainda segundo a polícia, em relação às infrações no Regulamento de Transporte de Produto Perigoso, embora as multas sejam mais caras, elas não geram pontos na CNH. Os valores dessas infrações não foram informados.

Por conta das imagens registradas, a Polícia Civil ainda registrou boletim de ocorrência para investigação.

Caminhão trafega na contramão em rodovia de Oscar Bressane a Rancharia (SP)

Marcos Paiva/TV TEM

Flagrante

Em determinado trecho, o caminhoneiro chega a jogar o veículo na frente de dois carros e, mais uma vez, os motoristas que transitavam no sentido contrário precisam desviar para o acostamento (veja acima). O motorista do caminhão ainda faz uma ultrapassagem na faixa contínua.

Ao perceber que está sendo gravado pelo veículo que vem atrás, o infrator atravessa o caminhão no meio da pista e fica por alguns minutos parado, impedindo a passagem de outros veículos que seguem na rodovia.

Após ser alertada sobre a situação, a Polícia Rodoviária informou que o caminhoneiro foi parado no pedágio em Rancharia.

Caminhoneiro chega a atravessar veículo no meio da pista

Marcos Paiva/TV TEM

