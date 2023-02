PRF e Polícia Civil encontraram o veículo escondido em uma oficina mecânica. Polícia identifica motorista que fugiu após matar homem atropelado na Dutra.

Divulgação/PRF

O motorista que fugiu após matar um homem atropelado na Rodovia Presidente Dutra no último domingo (19), foi identificado nesta quinta-feira (23), em uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) junto com a Polícia Civil de São José dos Campos.

Com ajuda dos vestígios encontrados no local do acidente, a Polícia iniciou as buscas para identificar o veículo por meio de câmeras de monitoramento da cidade de São José dos Campos. Em meio às buscas, eles identificaram a passagem de um veículo da marca e modelo compatível com os vestígios.

Motorista que fugiu após matar homem atropelado é preso pela polícia

Divulgação/PRF

O veículo foi encontrado em uma oficina mecânica escondido debaixo de uma capa. Com isso, as equipes conseguiram identificar o condutor, o qual deverá prestar esclarecimentos juntamente à Polícia Judiciária.

Entenda o caso

Um homem de aproximadamente 40 anos morreu atropelado na rodovia Presidente Dutra por volta das 19h30 de domingo (19), em São José dos Campos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 144 da pista, no sentido São Paulo. Segundo PRF, o motorista que atropelou o homem fugiu sem prestar socorro.

A Polícia reforça que em casos de acidentes de trânsito em rodovia federal a PRF deve ser informada de imediato através do número 191.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vittorio Rienzo