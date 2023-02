Polícia identifica suspeitos de sequestrar pessoas durante encontros marcados por app no RS

Elas teriam recebido em suas contas bancárias dinheiro a título de resgate, de acordo com a Polícia Civil. Polícia Civil cumpriu mandados em Porto Alegre e Gravataí contra suspeito de envolvimento no esquema

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quinta-feira (16), mandados de busca e apreensão contra seis suspeitos de envolvimento em sequestros, roubos e agressões de pessoas durante encontros marcados por meio de aplicativos de relacionamento no Rio Grande do Sul.

De acordo com o delegado João Paulo Abreu, os suspeitos disponibilizaram contas bancárias onde eram depositados valores a título de resgate.

Um dos mandados, cumprido no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre, teve como alvo a casa de uma mulher que tinha um relacionamento com um homem que está preso por ser suspeito de envolvimento no esquema. Ela teria ajudado ele a cometer os crimes.

Ainda em Porto Alegre, houve o cumprimento de dois mandados em uma casa localizada no bairro Lomba do Pinheiro e outros dois em um imóvel no bairro Coronel Aparício Borges. Nos locais, residiam titulares de contas bancárias que foram usadas para receber dinheiro de resgates de sequestros cometidos pela organização criminosa.

Já em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi cumprido um mandado em uma residência que fica no bairro Parque Ipiranga. No local, morava um homem que era titular de uma conta que também recebeu dinheiro a título de resgate.

A Polícia Civil obteve na Justiça a quebra de sigilo bancário de outros suspeitos. Nenhuma dessas pessoas foi presa.

Como os crimes eram cometidos

Integrantes da organização criminosa criava perfis falsos em plataformas de relacionamento e marcava encontros com as vítimas.

Os criminosos combinavam de encontrá-las em via pública, de carro. Dentro do veículo, o motorista andava com a vítima até encontrar outro membro da organização, que entrava no carro e, junto do parceiro, começava a extorqui-la.

A partir daí, os criminosos exigiam dinheiro dos familiares das pessoas sequestradas. Há vítimas que tiveram roubados entre R$ 2 mil e R$ 8 mil. De acordo com a Polícia Civil, o número de vítimas não está certo.

