Polícia identifica três suspeitos de caça ilegal em caso de capivara desaparecida em Caxias do Sul

Animal era querido por turistas e considerado de estimação pela família. Nicanor, como era chamado, estava desaparecido desde 15 de janeiro. Caça de animais silvestres é ilegal e pena pode chegar a um ano de prisão. Capivara Nicanor desaparecida em Caxias do Sul

Elisana Stumpf/Arquivo pessoal

A Polícia Civil concluiu nesta quinta-feira (16) o inquérito sobre o desaparecimento de uma capivara em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, em janeiro. Foram identificados três suspeitos.

Dois são adultos foram indiciados por caça ilegal de animal silvestre e corrupção de menor, um adolescente de 17 anos. Para o jovem, foi instaurado um procedimento de apuração de ato infracional de caça ilegal.

O animal, chamado Nicanor, era considerado de estimação para a família proprietária de um estabelecimento turístico na localidade de Vila Seca, no interior do município. A última vez que a capivara foi vista foi em 15 de janeiro. Ela sumiu após sair do pátio do empreendimento, hábito que costumava ter, por viver solta na natureza.

O delegado responsável pelo caso, Edinei Albarello, não passou informações sobre como as investigações identificaram os suspeitos, mas explicou o porquê do indiciamento. Segundo ele, cerca de 10 pessoas foram ouvidas, entre testemunhas e suspeitos.

“Embora não tenhamos conseguido apreender armamento ou também a própria carcaça do animal, por outros elementos de informação foi possível identificar três indivíduos. Nós estamos encaminhando esse expediente policial para o Poder Judiciário, onde, dentro da seara do Poder Judiciário, serão tomados todos os trâmites competentes”, diz.

A caça de animais silvestres é ilegal e a pena pode chegar a um ano de prisão.

Relembre: capivara estava desaparecida em Caxias do Sul

Barulho de tiro e suspeita

No dia seguinte ao desaparecimento, Elisana Stumpf, proprietária do local, relatou que ouviu um tiro. No outro dia, ela foi procurar o animal e afirmou ter encontrado uma poça de sangue perto do açude de um vizinho. Ela acredita que a capivara foi morta naquele local.

Segundo Elisana, o vizinho não estava em casa e tinha simpatia por Nicanor. A suspeita dela é que caçadores tenham matado o animal.

A família que cuidava da capivara registrou boletim de ocorrência no dia 22 de janeiro. Apesar de estar livre na natureza, Nicanor visitava diariamente a propriedade desde abril de 2021.

Capivara Nicanor em estabelecimento turístico de Caxias do Sul

Elisana Stumpf/Arquivo pessoal

Comoção nas redes

O desaparecimento do animal causou comoção nas redes sociais. Na época, visitantes do estabelecimento postaram fotos em solidariedade a Nicanor. “Sentiremos saudades Nicanor! Vc era nossa atração principal”, escreveu uma visitante no Instagram.

“Sempre que começava a vir gente aqui, ele aparecia. Ele gostava de gente, ele gostava de movimento, ele gostava de bater foto”, conta Elisana.

De acordo com a proprietária, a capivara era dócil e muito amigável com os turistas.

“Ele estava esperando só um carinho, não um tiro. O Nicanor não vai voltar nunca mais, mas eu quero que parem de matar, parem de matar animal”, diz a tutora.

Fotos de Nicanor:

Capivaras em Caixas do Sul

Elisana Stumpf/Arquivo pessoal

Capivara descansa na sombra em Caxias do Sul

Elisana Stumpf/Arquivo pessoal

Capivara em Caxias do Sul

Elisana Stumpf/Arquivo pessoal

Capivara Nicanor na sombra, em Caxias do Sul

Elisana Stumpf/Arquivo pessoal

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi