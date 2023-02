Polícia identificou suspeitos de três dos quatro homicídios registrados nas últimas 12 horas, diz delegado

Crimes aconteceram no Aureny IV, na ARSO 41 (antiga 403 Sul) e dois próximo da Avenida JK. Delegado também comentou o alto número de mortes registradas em Palmas neste início de ano. Delegado fala sobre noite violenta no centro de Palmas com quatro assassinatos

O delegado de homicídios de Palmas, Israel Andrade, afirmou que três dos quatro assassinatos registrados nas últimas 12 horas tiveram os autores identificados pela Polícia Civil. Um dos suspeitos, que também acabou se ferindo durante o crime, está preso.

“Esses quatro homicídios que ocorreram na noite de hoje, três deles estão com a autoria praticamente identificada, um deles já está preso. Então restou um que nós estamos em investigação e diligência para descobrir quem é a autoria”, disse em entrevista à TV Anhanguera.

Foram quatro assassinatos registrados em Palmas entre a noite de quinta-feira (16) e manhã de sexta-feira (17). A primeira aconteceu em uma distribuidora de bebidas no Aureny IV. Horas depois a segunda morte aconteceu em uma briga entre dois homens na ARSO 41 (antiga 403 Sul).

As duas últimas mortes foram no fim da madrugada e tiveram como vítimas dois moradores de rua que estavam nas proximidades da Avenida JK, no centro da cidade.

Delegado Israel Andrade falou sobre investigações

De acordo com levantamento da Segurança Pública, foram 23 homicídios tinham registrados na cidade desde o início de 2023. Com essas novas vítimas o número de mortes sobe para 27. O delegado afirmou que os números começaram a subir em agosto do ano passado e continuam altos.

“As investigações indicam que a maioria dos crimes está relacionada ao tráfico de drogas e à disputa de organizações criminosas, mas nem todos. Nesta noite, por exemplo, nós tivemos quatro homicídios e aparentemente um tem sim, tem relação com o crime organizado. Entretanto um deles foi crime passional e os outros dois homicídios, ao que tudo indica, as investigações apontam que se trata de uma vingança entre moradores de rua”, afirmou.

Segundo o delegado, apesar do alto número de homicídios a polícia tem conseguido também um alto nível de resoluções. “Alguns foram presos outros estão em investigação e outros a autoria foi identificada, mas o inquérito não finalizou porque precisa de uma diligência ou outra”.

Por fim, disse que Polícia Civil tem cumprido seu papel fazendo prisões, apreendendo armas, drogas e fazendo operações.

“As forças de segurança estão empenhadas, fazendo e reforçando, se desdobrando. Nós não podemos prever o crime ou evitá-lo, mas assim que ocorrer dar o nosso máximo para que não haja sensação de impunidade, para reprimir aquele que pensa em fazer crime e dar resposta à sociedade, à família e a todos.”

Morte aconteceu no centro da cidade próximo do prédio da prefeitura de Palmas

Entenda

Entre a noite de quinta-feira (16) e madrugada de sexta-feira (17) foram registradas quatro mortes em Palmas. A primeira aconteceu em uma distribuidora de bebidas no Aureny IV, na região sul da capital, onde Joilson Pereira Cantuário Júnior, de 27 anos, foi morto a tiros.

O segundo homicídio aconteceu durante uma briga na ARSO 41 (antiga 403 Sul), envolvendo uma mulher, o ex-marido e o atual namorado dela.

As duas últimas mortes foram de dois moradores de rua, um morto com golpes de cabo de vassoura e o outro estrangulado ao lado de um ponto de ônibus. Os crimes aconteceram no centro da cidade.

A Polícia Civil informou que equipes da 1ª Divisão Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa – 1ª DHPP de Palmas, bem como a perícia oficial do Estado estiveram em todos locais de crimes, colhendo informações que vão embasar os inquéritos policiais já instaurados.

“Vale ressaltar que todos os homicídios serão devidamente investigados para apurar as circunstâncias e motivação, bem como suas respectivas autorias. Mais informações serão passadas em momento oportuno”, disse a Secretaria de Segurança Pública.

Bruno Reis foi morto com golpes de faca em Palmas

