Polícia indicia gerente de banco suspeito de desviar dinheiro do saque-aniversário do FGTS no RS

A Polícia Civil indiciou o gerente de uma agência da Caixa Econômica Federal de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O homem é suspeito de desviar dinheiro do saque-aniversário do FGTS de correntistas, entre eles atletas de Grêmio e Inter. Ele responderá pelo crime de peculato, que ocorre quando há uso de cargo para desvio de valores ou bens para benefício próprio ou de terceiros. Em caso de condenação, a pena prevista é de dois a 12 anos de prisão, além de multa.

Em nota, a Caixa informou que “atua conjuntamente com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações” e que “foi instaurado processo de apuração de responsabilidade disciplinar e civil”. (Leia a íntegra abaixo)

O inquérito policial foi concluído nesta semana. De acordo com o delegado Guilherme Calderipe, foram identificadas 60 vítimas, mas é possível que haja mais. Na relação de correntistas lesados, há jogadores de futebol que atuam em clubes do Brasil, Grécia, Portugal, Arábia Saudita, entre outros.

“A maioria dos clientes que teve esse desvio nem sabia que tinha recebido o benefício”, afirma o delegado.

Investigação

Conforme a apuração policial, o funcionário já estava desviando os valores há alguns meses. Os saques eram viabilizados através da emissão de um código. Os valores nunca ultrapassavam R$ 1 mil para não chamar a atenção do banco e dos clientes, aponta a investigação.

O inquério foi instaurado a partir da movimentação incomum em uma agência de Gravataí, também na Região Metropolitana, município em que reside o gerente. De acordo com o delegado, também há registro de saques em unidades de Porto Alegre.

O homem foi preso em flagrante em dezembro. No momento da abordagem, ele havia acabado de realizar alguns saques, totalizando R$ 5 mil. O dinheiro estava nos bolsos dos ternos.

O gerente foi solto após a Justiça determinar a liberação dele mediante medidas de restrição.

Nota da Caixa

A CAIXA informa que atua conjuntamente com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes, sendo as informações de suspeitas consideradas sigilosas, com repasse exclusivamente à Polícia Federal e demais órgãos competentes, para análise e investigação.

Em relação ao caso citado, a CAIXA informa que foi instaurado processo de apuração de responsabilidade disciplinar e civil, cujo conteúdo também é considerado sigiloso.

