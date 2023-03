Polícia indicia homem suspeito de atirar e arremessar bombas em cachorros em Itabaiana

Após denúncias, a polícia analisou imagens de câmeras de segurança e fez exames no animais. Ferimento provocado por bala de pressão em cachorro em Itabaiana (SE)

SSP-SE

Um homem foi indiciado por maus-tratos contra cachorros, no município de Itabaiana. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (29) pela Polícia Civil.

Segundo a polícia, denúncias motivaram as investigações. Testemunhas foram ouvidas, e ainda, foi realizada a análise de imagens de câmeras de segurança da região do crime, o que permitiu a identificação do homem.

O laudo médico-veterinário, solicitado pela polícia, apontou lesões por disparo com arma de pressão em dois cachorros da localidade. Um vídeo, que circulou às redes sociais mostra o momento em que uma pessoa arremessa uma bomba quando um cachorro passa pela rua.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre delitos e suspeitos de ações criminosas na região Agreste sejam repassadas ao Disque-Denúncia no telefone 181.

Mata