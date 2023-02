Polícia indicia por estelionato curandeiro que indicava dieta a paciente com câncer no RS

Moradora de Caxias do Sul morreu após abandonar tratamento médico e seguir indicações de homem que se dizia ‘terapeuta sensitivo’. Curandeiro que prometia a cura do câncer foi indiciado por estelionato

A Polícia Civil indiciou por estelionato Rui Carlos Muller, homem que se diz ‘terapeuta sensitivo’, após ele prometer cura a uma paciente com câncer em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul. A mulher abandonou o tratamento médico para seguir a dieta indicada pelo curandeiro e morreu em setembro de 2022.

O inquérito foi enviado à Justiça esta semana. O caso foi revelado em outubro, após reportagem da RBS TV.

A defesa de Rui Muller informou que ele “colaborou com as investigações e que vai se manifestar somente em eventual processo judicial, caso a denúncia seja acolhida pelo Ministério Público (MP) e respeitada a ampla defesa, direito ao contraditório e devido processo legal”.

‘Para de incomodar’: ouça mensagens de curandeiro

Limão nos olhos: veja dieta de curandeiro

Homem que se diz terapeuta sensitivo indica dietas restritivas para cura do câncer no RS

Reprodução/RBS TV

De acordo com a família da paciente, Silvana Andelieri começou o tratamento com quimioterapia em fevereiro, quando um tumor no fígado foi diagnosticado. Após consulta com o curandeiro, ela deixou de se alimentar adequadamente e até de beber água, por indicação do homem. O tratamento milagroso custou 11 transferências bancárias que somam R$ 3 mil.

O marido da paciente, Márcio Rodrigo Andelieri, se diz aliviado com o resultado da investigação.

“Um alívio. Porque agora eu sei que realmente ele não vai, espero que ele não prejudique mais ninguém”, fala.

Relembre: comerciante morre após aderir a dieta de curandeiro no RS

Investigação

O homem impressionou a polícia durante seu depoimento. Ele não apenas confirmou que prometia a cura do câncer, como também teria tratado celebridades e até dois papas.

“Ele se admite como ser diferenciado, um ser superior, e não esconde isso, fala com a maior naturalidade”, diz o delegado Paulo César Jardim.

Segundo a polícia, o curandeiro confirmou ter atendido Silvana. Ele afirmou que a paciente morreu por não ter seguido suas indicações.

“Ele falou que ela morreu porque não seguiu o tratamento dele. Que o tratamento dele basicamente era de restrição em função da alimentação, e que ela não seguiu tratamento dele”, conta o delegado.

Relembre

O marido de Silvana contou à reportagem que a esposa conheceu Rui Caros Muller por meio de uma amiga.

“No dia que ela fez a segunda sessão de quimioterapia, ela passou mal e falou com essa amiga, e ela disse: ‘Para, não usa essas química no teu organismo! Tem um cara em Porto Alegre que vai te ajudar’, e passou o contato dele”, diz.

O atendimento foi feito por videoconferência. A irmã da vítima, Silvia de Lima, conta que a promessa era de uma cura milagrosa através de uma dieta, que proibia também a ingestão de água, açúcar, folhas verdes e algumas frutas.

“Pão integral, milho, nada de verduras, nada de outras frutas, nada. Tirou água. ‘Não precisa tomar’, ele dizia. Sendo que quem faz quimio tem que beber muita água para desintoxicar o corpo. Então ele dizia que não tem que tomar água, que tu não sabe do que que era, e cada vez que ela falava com ele era um absurdo”, lembra a irmã.

Veja mensagens trocadas por paciente com câncer e curandeiro no RS

A família conta que Silvana foi convencida pelo falso curandeiro a abandonar o tratamento médico e começar a fazer a dieta. Porém, meses depois, começou a se sentir fraca.

“Ela foi ficando fraquinha até chegar no ponto que ela chegou, não tinha força nem pra falar, e teve que se alimentar por sonda depois”, relata o marido.

Em vídeos publicados na internet, Rui Carlos Muller defende a suposta dieta milagrosa no lugar da quimioterapia, e expõe teorias sem comprovação científica.

“O que é câncer? São aglomerados de toxinas. Mulher que tem câncer no seio ou extirpa, ou faz quimioterapia, e daí? Toda doença tem cura. Tem que parar de ingerir toxina. As piores: arroz branco… Carne é alimento morto, é cadáver. Tudo que galinha come, fungos, sarnas, vai para a gema. A gema é alimento de mais podridão na natureza. Todo remédio que é vitamina C, não tome pelo amor de Deus”, descreve, sem fundamentação científica.

Curandeiro convence mulher com câncer a abandonar o tratamento

Falsa consulta

Em busca de justiça, o marido decidiu marcar uma consulta com o curandeiro, se fazendo passar por um paciente com câncer. A reportagem da RBS TV acompanhou a consulta com uma câmera escondida.

“Inventei que tinha um câncer no intestino e ele disse que é sensitivo, que viu que eu não vou até o final do ano, mas antes tem que pagar”, conta.

Rui diz ser capaz de ver os ossos do paciente e receita uma dieta para a cura de um câncer que Márcio não tem. Ele também reafirmou a importância de uma dieta sem água e folhas verdes.

“O rosto dele está com muito muco, nós vamos ter que trabalhar esse muco todo. Vai cair para o teu corpo, então tu não vai poder comer banana, por exemplo. Banana é mucosa demais”, disse.

Passagens pela polícia

A primeira queixa contra Rui Carlos Muller foi feita há 20 anos. Na época, uma paciente dele, de Jaguarão, procurou a polícia para denunciar que foi atraída pelas curas milagrosas prometidas por Rui, e que foi enganada durante uma consulta para tratar um problema no nariz e perda auditiva.

Sem examiná-la e nem perguntar sobre o estado de saúde, ele teria receitado pingar limão nos olhos e ingetar glicerina líquida via retal. Na época, ele foi indiciado por estelionato e curandeirismo. Só que o processo foi arquivado em 2005.

O histórico policial de Rui também tem denúncia por exercício ilegal da profissão, em 2016, pelo Conselho Regional de Nutricionistas. Segundo o Ministério Público, esse processo também foi arquivado em razão de a polícia não ter encontrado indícios de crime. Diante das novas denúncias, um inquérito deve ser aberto.

Homem que se diz terapeuta sensitivo indica dietas restritivas para cura do câncer no RS

Reprodução/RBS TV

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Ferla