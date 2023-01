Polícia interrompe reunião com compradores e prende suspeitos de venda de lotes irregulares em Limeira

No total, 25 testemunhas foram qualificadas. Além dos dois indiciados, três pessoas foram qualificadas como investigados. Delegado Leonardo Burger dá explicações a compradores durante a ação policial

Polícia Civil

Dois homens foram presos em flagrante por parcelamento irregular de solo e associação criminosa em Limeira (SP), na noite desta quinta-feira (26). Segundo a Polícia Civil, eles venderam lotes irregulares para dezenas de pessoas. No total, 25 testemunhas foram qualificadas. Além dos dois indiciados, três pessoas foram qualificadas como investigados.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e ocorreu durante uma reunião entre os suspeitos e as pessoas que compraram os lotes. Os policiais receberam a informação de que a reunião acontecia e foi até o local e encontrou um dos homens dando “explicações” para os compradores sobre a viabilidade do loteamento.

A assembleia foi interrompida e a situação irregular do loteamento foi comunicada aos presentes. De acordo com o boletim de ocorrência, os compradores chegaram a aplaudir a atuação dos policiais e dizer que estavam insatisfeitos com os responsáveis pela venda dos loteamentos.

Segundo eles, foram feitas promessas de que tudo estaria regular na Prefeitura de Limeira, e isso foi descumprido. Alguns chegaram a dizer que pediram o dinheiro de volta, mas que o homem informou que não devolveria o dinheiro a ninguém.

Os compradores apontaram um segundo homem que também estava na reunião como o corretor de imóveis que vendeu os lotes. Esse homem foi revistado e a planta do loteamento foi encontrada com ele.

Os dois homens foram presos em flagrante por parcelamento de solo e associação criminosa e a Polícia Civil segue investigando o caso, com documentos fornecidos pelas testemunhas. Ainda conforme os policiais, os suspeitos tentaram apagar conversas de celulares durante a ação.

As pessoas que compraram os lotes foram citadas no boletim de ocorrência e devem prestar depoimento durante as investigações.

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Ufficio Stampa