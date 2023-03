Polícia intima homem suspeito de gravar vídeo com ataques homofóbicos ao confundir símbolo autista com LGBTQIA+

Suspeito pelos ataques em estacionamento de shopping de Palmas poderá ser indiciado pelo crime de racismo. Caso viralizou e causou revolta nas redes sociais. Símbolo de pessoas com autismo é formado por um laço com peças de quebra-cabeça colorido

A Polícia Civil identificou e intimou a prestar depoimento o homem apontado como autor de um vídeo com xingamentos homofóbicos ao confundir símbolo autista com a bandeira da comunidade LGBTQIA+. O caso aconteceu no estacionamento de um shopping da região central de Palmas e a ação preconceituosa viralizou nas redes sociais na sexta-feira (24).

No vídeo, o homem atribui, de forma errada, as cores do laço desenhado na vaga à bandeira e que representa pessoas que possuem o transtorno do espectro autista (TEA)e outras condições que afetam a cognição em diferentes níveis.

Conforme a Polícia Civil, ele foi identificado nesta segunda-feira (27) e no mesmo dia a delegacia responsável pela investigação, de Atendimento a Vulneráveis, intimou o suspeito. Ele deve ser ouvido na terça-feira (28), em Palmas.

Além dos ataques homofóbicos, o homem ainda citou que isso teria sido feito pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O PT Tocantins se manifestou por meio de nota dizendo que considerou a atitude “nefasta”, explicou as diferenças do público neurodiverso e defendeu a comunidade LGBTQIA+.

“Aqui ao vivo, já tema vaga para pessoas neurodiversas, quer dizer, poder ser gay, lésbica, sapatão […]. Já tem aqui em Palmas […] Isso aqui é PT”, disse o autor na gravação.

O homem, que não teve a identidade divulgada, terá que esclarecer sobre o conteúdo que postou nas redes sociais. A implicação legal, em caso de indiciamento, será sobre a lei de racismo, que também é aplicada nas questões de homofobia, informou a autoridade policial.

Nas redes sociais, as imagens geraram revolta e esclarecimentos de entidade que apoia e auxilia pessoas com o transtorno. Ainda na sexta-feira, a Justiça determinou que o responsável pelas falas preconceituosas retirasse o conteúdo da internet, sob pena de multa diária no valor de R$ 200 até o limite de 100 dias-multa.

A decisão, assinada pelo juiz José Maria Lima, da 2ª Vara Cível de Palmas, determina que o conteúdo não deverá ser postado em outra rede social e o autor deve se abster de publicar novos ataques relacionados ao shopping.

