Polícia investiga acidente com 4 mortos na Anhanguera, em Sumaré, após carro andar 4 km na contramão e atingir outros dois

A Secretaria de Segurança Pública em São Paulo (SSP-SP) confirmou na tarde deste domingo (29) que a Polícia Civil investiga o acidente com quatro mortos na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré (SP), na tarde de sábado. Um veículo Montana invadiu a contramão e percorreu quatro quilômetros desta forma, segundo a Polícia Rodoviária, até atingir de frente um C3 e a lateral de um Sandero.

“Foi solicitada perícia ao local e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e colisão, no Plantão da Delegacia de Polícia de Sumaré, e é investigado”, diz nota da secretaria.

O acidente foi no km 109 da via marginal e o condutor da Montana, Luciano Aparecido da Silva, de 46 anos, morreu no local após a batida. Não há informações oficiais sobre o que teria feito ele conduzir pela contramão, segundo a polícia, e a família não confirmou o local e horário de sepultamento dele.

“A gente não sabe o motivo, será investigado […] Existe sinalização, é muito difícil acessar a contramão por engano, provavelmente ele não estava consciente do que estava fazendo”, falou o tenente da Polícia Rodoviária, Vinícius Becker.

Vítimas da mesma família

No C3, havia quatro pessoas da mesma família, sendo que três adultos – pai, mãe e filha – não resistiram aos ferimentos – veja abaixo quem são. Um menino de 11 anos, sobrinho do casal, foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, em Campinas (SP), com ferimentos. A assessoria da unidade não confirmou o estado de saúde.

Os ocupantes do veículo C3 começaram a ser velados na manhã deste domingo e serão sepultados nesta tarde no Cemitério dos Amarais, em Campinas (SP). As vítimas são:

Paulo Vasconcelos, de 54 anos

Silvana Vasconcelos, 49 anos

Tayane Vasconcelos, 20 anos

Em uma rede social, outra filha do casal e irmã da vítima, Tayná Vasconcelos, recebeu mensagens de apoio e solidariedade dos parentes e amigos após a perda.

Pai, mãe e filha morreram após carro ser atingido por outro na contramão, na SP-330

Reprodução/Redes Sociais

Familiares das vítimas que estavam no veículo C3 relataram que as vítimas saíram da região do Nova Veneza, em Sumaré (SP), para visitar parentes na área da Vila Padre Anchieta, em Campinas (SP).

O acidente

Durante o acidente, a Montana também atingiu um Sandero lateralmente, mas os ocupantes deste carro permaneceram ilesos. Uma testemunha relatou que a Montana estava em alta velocidade.

De acordo com a AutoBAn, concessionária que administra o trecho, o acidente aconteceu na altura do Km 109, na via marginal, que precisou ser interditada. Por volta das 16h10, a via foi liberada.

Segundo a AutoBAn, houve pelo menos um quilômetro de congestionamento no período de restrição.

Acidente na Rodovia Anhanguera em Sumaré matou 4 pessoas

Junia Vasconcelos/EPTV

