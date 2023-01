Polícia investiga ameaça de adultos a criança autista vestida de super-herói em Taquaritinga, SP

Leonardo Polesi, de 12 anos, diz que foi ameaçado por pais de outras crianças após ter crise em praça da cidade. Polícia Militar compareceu ao local. Polícia investiga discriminação e ameaça contra criança autista em Taquaritinga, SP

A Polícia Civil investiga denúncias de discriminação e de suposta ameaça praticada por dois homens a uma criança autista, de 12 anos, vestida de super-herói na Praça Guilherme José Franco, em Taquaritinga (SP).

Leonardo Polesi conta que foi ameaçado por pais de outras crianças após ter uma crise. A vítima estava brincando no espaço, que fica no Parque Residencial, quando recebeu as ameaças na última semana, segundo a mãe. (veja abaixo)

Além dos homens, o garoto afirma que também foi surpreendido por uma mulher.

“Os dois pais vieram falar para mim: ‘Não mexe como meu filho senão eu te bato’. A mãe chegou para mim, muito brava: ‘Cadê os seus pais?”, relata Leonardo.

Polícia acionada

O caso ocorreu na noite de 18 de janeiro. Leonardo, que teve o autismo em grau leve diagnosticado aos 8 anos, estava com uma espada de plástico quando foi questionado por policiais militares (PMs) sobre o brinquedo.

“Eles falaram para mim: ‘Isso daí é de metal? Isso é de metal?”, lembra o menino.

Mãe de Leonardo, a advogada Gabriela Francine Soares também estava na praça e diz que os outros pais acionaram a PM em função do comportamento do filho.

“Eu estava a aproximadamente 10 metros dos brinquedos, sentada no banco por um bom tempo, e olhando para o meu filho a todo momento. Não percebi nada de errado. Ele me explicou por que falou na hora que era o demônio e assustou as crianças. Por nervosismo, depois de falar muitas vezes que era um samurai e não um Homem-Aranha [personagem vestido por Leonardo], ele disse isso. E isso desencadeou a crise”, lembra a advogada.

Gabriela diz já ter registrado um boletim de ocorrência.

‘A polícia busca bandido, e eu não sou bandido’

Ainda de acordo com a mãe, a criança não conseguiu relatar o ocorrido enquanto estava na praça. Isso só aconteceu quando ambos chegaram em casa. Agora, o que a advogada pede é Justiça.

“É muito revoltante, porque meu filho me questiona: ‘Mãe, mas a polícia busca bandido, e eu não sou bandido’. Ele não está conseguindo dormir direito. Fica agitado, e fala que está com medo o tempo todo”, lamenta Gabriela.

À EPTV, afiliada da TV Globo, o delegado de Polícia Civil em Taquaritinga, Claudemir Aparecido Pereira, informou que um inquérito já foi instaurado para apurar o caso.

Vito Califano