Polícia investiga as causas do incêndio que destruiu um ônibus do transporte coletivo da capital

Segundo a prefeitura, após a apuração do caso vai avaliar a necessidade da adoção de medidas administrativas ou judiciais. Laudo deve sair em aproximadamente dez dias. Situação do veículo após o incêndio

Nonato Carneiro/TV Anhanguera

O incêndio que destruiu um ônibus do transporte coletivo da capital está sendo investigado passou pela perícia do Instituto de Criminalística para que possa se identificada as causas. Somente após o resultado, a Prefeitura irá adotar medidas administrativas ou judiciais.

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (7), quando o veículo trafegava pela Avenida JK, perto do Palacinho. Oito passageiros que estavam no ônibus saíram rapidamente e não se feriram com as chamas. Imagens registradas por pessoas que passavam pelo local mostraram o momento em que as chamas tomavam todo o ônibus. O fogo liberou muita fumaça na região.

A Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) informou que depois que os bombeiros conseguiram combater as chamas, fazer o rescaldo e a perícia avaliar a situação, o ônibus, que era um modelo de 2011, foi levado para a garagem da Agência. Os peritos ainda continuaram os trabalhos após a remoção, na ATCP.

Nonato Carneiro/TV Anhanguera

A Polícia Civil informou que a perícia foi realizada pela equipe do Núcleo Especializado em Engenharia Legal e Meio Ambiente e que está investigando o caso. O laudo com as causas deve sair em cerca de dez dias, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A Agência explicou que os veículos da frota possuem extintor de incêndio com a manutenção rigorosamente em dia e que em caso de relatos de problemas, os ônibus ficam retidos na garagem para manutenção.

Bombeiros combateram o incêndio ao ônibus na avenida JK

Divulgação

Vittorio Ferla