Polícia investiga assassinato de casal dentro da própria casa em Uruguaiana

Uma das linhas de investigação é a de que eles teriam sido mortos por engano, pois não tinham antecedentes criminais e eram conhecidos pela atuação na comunidade evangélica da região. Vítimas foram identificadas como Eliezer Maciel, de 23 anos, e Andressa Silva Quevedo, de 27. Eliezer Macie e Andressa Silva Quevedo foram assassinados dentro de casa, em Uruguaiana

A Polícia Civil de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Estado, investiga a morte de um casal, ocorrida na madrugada de domingo (29) no bairro Nova Esperança. As vítimas foram identificadas como Eliezer Maciel, 23 anos, e Andressa Silva Quevedo, 27.

De acordo com o delegado Wellington Pinheiro, que está à frente do caso, dois homens teriam invadido a residência onde o casal morava e efetuado os disparos. Logo após, eles fugiram do local.

Uma das linhas de investigação adotadas é a de que Eliezer e Andressa podem ter sido assassinados por engano. Segundo as autoridades policiais, eles não tinham antecedentes criminais nem envolvimento com atividades ilícitas e eram conhecidos pela atuação na comunidade evangélica da região.

Eliezer trabalhava em uma padaria e Andressa era dona de casa. Juntos, eles vendiam pizzas para complementar o orçamento familiar.

A hipótese de assalto está descartada, pois, segundo a polícia, nenhum objeto foi levado durante a ação dos suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso. Testemunhas estão sendo ouvidas.

